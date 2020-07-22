За миг до трагедии: спасатели в течение дня вытащили из воды двух тонущих детей

Так как на недостаток солнца этим летом жаловаться нельзя, работы у столичных спасателей хватает. Например, на прошедших выходных в двух различных местах с интервалом всего в несколько часов от несчастья были спасены двое детей.

"Первый случай произошел около 13 часов. Один из наших работников заметил, что недалеко от берега тонет девочка. Он бросился за ней, в результате чего она была спасена. Позднее оказалось, что десятилетняя девочка пришла вместе со своими родителями, а вся семья была из Вьетнама", - рассказал представитель управления безопасности на воде и гражданской защиты муниципальной полиции Риги Янис Скримс.

Стражи порядка рассказали, что после инцидента на место событий были вызваны медики, однако родители, позволившие осмотреть пострадавшую, от возможности поехать в больницу отказались.

Скримс отметил, что в таких случаях существует риск того, что может произойти вторичное утопление.

И во втором случае на пляже на Румбуле спасатели заметили происшествие в момент, когда один из купающихся потерял силы и пропал под водой.

"Уже на месте происшествия было констатировано, что происходит утопление. Спасатели помогли беспомощному ребенку добраться до берега и передали его под заботу медиков", - пояснеил Скримс.

Чтобы избежать таких ситуаций, спасатели обращаются ко всем родителям, которые отправляются к воде отдыхать с детьми: никогда и ни в каком случае не отворачивайтесь от купальщиков, пока они находятся в воде.

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