Фото ⟩ Спецрейс с украинцами прибыл в Таллинн: у троих констатирован Covid-19

В среду утром Департамент здоровья Эстонии сообщил, что Covid-19 констатирован у трех заболевших.

Во вторник в Таллиннском аэропорту пробы взяли примерно у 170 украинцев. Три из них оказались положительными, одна проба еще требует подтверждения. Эти цифры могут еще вырасти.

Как пояснил член правления Сельскохозяйственно-торговой палаты Вахур Тынисоо, вылет был отложен из аэропорта Борисполя на два часа, чтобы все люди успели добраться до Киева и аэропорта.

"Ощущения замечательные - рейс все-таки состоялся. Столько предпринимателей и чиновников проделали такую огромную совместную работу, - рассказал в интервью Postimees Вахур Тынисоо. - Я благодарен за все эти старания во имя того, чтобы украинцы все-таки смогли прилететь сегодня, и теперь фермеры вовремя выполнят свою работу. Прошлые работники должны уехать в конце июля, их сюда ненадолго пустили. А тут появилась возможность заказать рейс. Департамент здоровья, Департамент полиции и погранохраны, Налогово-таможенный департамент, лаборатория Synlab – все пришли нам на помощь, и благодаря им украинцы смогли прилететь. Большое спасибо за это!"

"Сейчас очень горячее время в сельском хозяйстве, у нас начинается второй сенокос для запаса силоса, сбор зерна уже начался. На счету каждый рабочий. Нам, конечно, грустно, что четыре месяца мы не могли найти достаточно рабочих среди местного населения. Мы очень этого хотели, но в итоге были вынуждены заказать частный рейс, поскольку регулярных рейсов сейчас нет. Новые работники смогут приступить к работе сразу после окончания карантина", - объяснил Тынисоо.

По словам Тынисоо, самый тяжелый удар пришелся по фермерам, которые выращивают клубнику. На больших клубничных полях около 75 процентов клубники осталось гнить.

"И единственная тому причина — недостаток сборщиков. Если бы удалось привезти сборщиков еще весной, то клубника была бы собрана", - уверен Тынисоо.

Сулев Куус приехал в аэропорт за двумя украинцами, которые будут работать на его ферме в Тартумаа, заниматься скотом и выполнять задания на тракторе. Находит работников он через агентство. Одного из мужчин Сулев уже знает лично, тот работал у него до февраля этого года и проявил себя как ответственный и старательный сотрудник. Второго мужчину предстоит познакомить с работой и обучить. Билет на чартерный рейс для каждого украинца обошелся Сулеву в 190 евро.

"Работников сейчас брать неоткуда. У нас такая хорошая страна, она выдает пособия и не особо заставляет работать", - уверен Сулев, отмечая, что в Тартумаа работники проведут две недели в отдельной квартире, а после успешной сдачи теста на коронавирус приступят к работе.

Один из работников Сулева Василий рассказал в интервью Rus.Postimees, что ему очень нравится работать в Эстонии. По его словам, на Украине за ту же работу платят около 180-200 евро, в то время как в Эстонии - 1000 евро.

Рабочие-мигранты могут въезжать в Эстонию на основании решения правительства, которое позволяет с 6 июля украинским иностранным рабочим приезжать в Эстонию, если местный работодатель готов организовать тестирование работника на вирус Covid-19 - сначала сразу по прибытии в Эстонию, а затем через 14 дней.

Работник должен быть помещен на 14-дневный карантин и не может работать в течение этого времени.