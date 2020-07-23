В Украине задержали подозреваемого в убийстве главы ДНР Захарченко

Байдалу подозревают по статье "Незаконное обращение с оружием и боеприпасами, совершенное группой лиц".

Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Подробности его дела не раскрываются.

Напомним, глава ДНР Александр Захарченко погиб вечером 31 августа в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка, куда он прибыл почтить память скончавшегося российского эстрадного певца Иосифа Кобзона. Также погиб охранник Захарченко, еще 11 человек пострадали.