Фото ⟩ Цифра дня: Стоимость украшений Насти Ивлеевой

29-летняя Настя Ивлеева не стесняется хвастаться в соцсетях своими дорогими украшения. Портал PeopleTalk.ru решил посчитать, сколько стоят драгоценности популярного блогера.
К примеру, винтажный чокер Sex от Dolce & Gabbana стоит примерно 630 евро. Колье Alessandra Rich, в котором Настя нередко появлялась на светских раутах, оценивается примерно во столько же.
Чокер Sex от Dolce & Gabbana
Колье Alessandra Rich
Подвеска Lanvin с надписью Love в каталоге украшений продается за 495 евро.
На обоих безымянных пальцах девушки красуются дорогие кольца Cartier и Bulgari. А однажды разговоры в Сети вызвали серьги Насти от Balenciaga за 447 евро.
Это аксессуар из коллекции прошлого года. Как отмечает издание, отличительной чертой украшения голубого цвета является название бренда как на внешней, так и на внутренней стороне.
При этом Ивлеева отдает предпочтение и скромной классике - последний раз в эфире у Ивана Урганта она появилась в колье от Chanel.
Его стоимость - чуть более 1000 евро.
Кстати, кроме украшений, блогер любит и дорогую одежду - в ее Instagram и TikTok можно часто встретить фото и видео, на которых она демонстрирует свои люксовые покупки.
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