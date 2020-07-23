Фото ⟩ Цифра дня: Стоимость украшений Насти Ивлеевой

К примеру, винтажный чокер Sex от Dolce & Gabbana стоит примерно 630 евро. Колье Alessandra Rich, в котором Настя нередко появлялась на светских раутах, оценивается примерно во столько же.

Ранее блогер прокомментировала конфликт с Идой Галич.

Чокер Sex от Dolce & Gabbana

Колье Alessandra Rich

Подвеска Lanvin с надписью Love в каталоге украшений продается за 495 евро.

На обоих безымянных пальцах девушки красуются дорогие кольца Cartier и Bulgari. А однажды разговоры в Сети вызвали серьги Насти от Balenciaga за 447 евро.

Это аксессуар из коллекции прошлого года. Как отмечает издание, отличительной чертой украшения голубого цвета является название бренда как на внешней, так и на внутренней стороне.

ФОТО: telegram/Только никому

При этом Ивлеева отдает предпочтение и скромной классике - последний раз в эфире у Ивана Урганта она появилась в колье от Chanel.

Его стоимость - чуть более 1000 евро.

Настя Ивлеева в колье от Chanel ФОТО: Скриншот с видео

Кстати, кроме украшений, блогер любит и дорогую одежду - в ее Instagram и TikTok можно часто встретить фото и видео, на которых она демонстрирует свои люксовые покупки.