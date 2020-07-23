В Германии беженцы получили тюремные сроки за групповое изнасилование

Главный обвиняемый получил пять с половиной лет тюремного заключения, семеро других - от трех до четырех лет тюрьмы. Еще два других обвиняемых получили условные сроки, один обвиняемый был оправдан.

На момент преступления пострадавшей девушке было 18 лет. В ночном клубе ей в напиток подсыпали наркотик, отвезли в кусты и изнасиловали. Это продолжалось более двух часов.

Среди обвиняемых - восемь беженцев из Сирии, а также выходцы из Афганистана, Ирака и Германии.

Это преступление, одно из нескольких насильственных преступлений, совершенных беженцами, вызвало в обществе дебаты о чрезмерно либеральной политике страны по отношению к беженцам.

Отмечается, что уже и ранее Фрайбург повергло в шок изнасилование и убийство молодой немки в 2016 году, совершенное беженцем, утверждавшим, что он из Афганистана.