Возраст стилю не помеха. Как владельцы химчистки стали звездами "Инстаграма" в 80 лет

Чан Ваньцзи рассказывает, что некоторые люди оставляют свои вещи, потому что они не местные и, уезжая домой, просто их забывают забрать. Кто-то умирает, а их родственникам их одежда ни к чему. У кого-то развод и они забывают, что сдали одежду в чистку.

Новый взгляд на вещи

Чан Ваньцзи и его супруга передали сотни предметов одежды разным благотворительным организациям, особенно тем, которые оказывают помощь пострадавшим в результате стихийного бедствия, но у них все равно остаются сотни невостребованных вещей.

Чан Ваньцзи говорит, что когда-то его свадебный костюм стоил 20 мешков риса BBC

Поначалу супруги чувствовали неловкость, надевая чужую одежду - это считается недопустимым в этом бизнесе, - но их внук убедил их по-новому взглянуть на вещи (в прямом и переносном смыслах) и показать всем, что даже старую одежду можно превратить в модный прикид, а возраст не помеха хорошему стилю.

"Они поначалу этого не понимали, - признается Риф. - И еще, они не понимают, что сейчас модно, а что нет, но когда они были молодыми, то они были вполне модными. И они думали, что современная молодежь не поймет одежду, которую носило их поколение".

Но теперь они поменяли свое отношение.

Риф говорит, что аккаунт его бабушки и дедушки заставил многих больше времени проводить со своими пожилыми родственниками BBC

Бабушка с дедушкой Рифа никогда раньше не имели профилей ни на "Фейсбуке", ни на "Инстаграме"; они думали, что фолловинг это сталкинг, но теперь они с радостью слушают, как внук переводит им комплиментарные коменты, оставленные под их фотографиями.

"Вы оба такие симпатичные, не бросайте это дело" - написала одна женщина из Лондона под их постом на "Инстаграме".

"Любовь Ваньцзи и Шу-э заставляет меня думать, что стареть - это не так уж страшно" - написал другой их подписчик.

Что особенно радует эту чету, так это тот факт, что они заставляют многих других осознать, что возраст - не помеха, чтобы выглядеть стильно и радоваться жизни.

"Многие люди и не такие уж старые, но они стары сердцем. Они говорят, что у них нет сил и они все отдыхают и отдыхают, пока их здоровье не сдает окончательно", - говорит Шу-э.

Ни она, ни ее муж выходить на пенсию не собираются.

Вспомнить о родственниках

Чан Ваньцзи думает о том, что делать с таким обилием костюмов, которые оставляют их клиенты. Он планирует разместить на "Инстаграме" что-то вроде своей мужской "зимней коллекции".

Instagram/WantShowAsYoung

А для Рифа наградой является не только улучшившееся настроение его бабушки и дедушки, но и тот факт, что он своей затеей напомнил многим своим сверстникам о том, что надо уделять внимание своим престарелым родственникам.

"Что по-настоящему меня тронуло, так это то, что многие мне прислали длинные сообщения, признаваясь, что я напомнил им, что они не так уж много времени посвящают своим бабушкам и дедушкам", - говорит Риф.

"Я понимаю, что когда я был маленький, они мне посвятили очень много своего времени. А теперь, когда они старые, я не знаю, сколько времени мне еще осталось побыть с ними вместе. Они теперь очень довольны, их так никто никогда раньше не хвалил", - говорит внук.

А как же быть со всей этой невостребованной одеждой?