Проблема старых шин: выбрасывать и сжигать - вредно, хранить - сложно

В начале года был проведен опрос, в рамках которого было констатировано, что 40% водителей имеют использованные шины, которые необходимо утилизировать, однако сделано это не было. Самая популярная причина, почему водители держат их у себя - вблизи нет пункта сдачи шин. Большую роль играет и нежелание платить за сдачу шин, кроме того, тревожит факт, что половина опрошенных указала, что они вообще не знали или не были уверены, что это можно сделать.

"Возможности освободиться от старых шин есть разные. Большинство водителей сейчас признает, что используют возможность освободиться от шин в автосервисе, когда производят смену покрышек, однако, как признает Государственная служба окружающей среды (VVD), в этой сфере еще необходимы улучшения - проверки VDD обнаружили различные несоответствия в минимум 40% предприятий. В свою очередь четверть водителей использует возможность сдать шины в пунктах сортировки отходов или специализированных площадках для сдачи шин. И всего 20% опрошенных водителей считают, что пункты сдачи шин в Латвии достаточно доступны", - рассказала руководитель компании AJ Power Recycling Солвейга Грисле.

Сейчас в Латвии использованные шины сдать можно: на сортировочных площадках, за что придется платить (в среднем 1-3 евро за шину), а в отдельных самоуправлениях это можно сделать бесплатно: на специальных площадках по сдаче шин и в автосервисах.

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Большая часть водителей признает, что покупает новый комплект шин раз в два-три года, и, принимая во внимание, что в Латвии зарегистрирован почти миллион транспортных средств, объемы использованных шин продолжают расти. В Латвии ежегодно реализуется примерно всего 20 000 тонн шин, но подсчитано, что в данный момент число необработанных шин в стране превышает даже 100 000 тонн.

Во время акции опрошенных участники указали, где обычно хранят старые шины - во дворе, на балконе, в подвале или на чердаке, но все уверены, что длительное хранение шин затруднительно.

"По-прежнему есть водители, которые выбрасывают старые шины или сжигают. Это опасно для окружающей среды и наказуемо - за выброс нелегальных отходов в лес штраф физическим лицам составляет 70-700 евро, юридическим лицам - 350-2900 евро. Возможна и конфискация использованного для совершения нарушения транспортного средства," - пояснила Грисле.

Выброшенные покрышки разлагаются примерно за 50-80 лет, однако в результате этого в окружающую среды попадают химические вещества, часто канцерогенные. И после сбора покрышек токсические частички сохраняются в почве и, к примеру, попадая в грунтовые воды, могут попасть в организм живых существ, в том числе людей. И результате сжигания шин созданное загрязнение чрезвычайно вредно - во время горения выделяется диоксид углерода, монооксид углерода, оксиды серы, твердые частички, бензопирен, диоксины, фураны и полихлорбифенилы, а также тяжелые металлы.

Чтобы избавиться от использованных покрышек, жителей призывают сдать их в автосервисы, которые получили от VVD сертификат загрязняющей деятельности категории С, а также в специализированных пунктах сдачи шин.

Акция "Дай шинам вторую жизнь" в этом году прошла в третий раз, за ее время в нескольких городах Латвии было собрано более 76 тонн шин.