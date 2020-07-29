Такая собачья любовь! Она - ретривер, он - стаффорд, и они без ума друг от друга

Весной прошлого года Эмбер Мари Монте вместе со своей собакой - золотистым ретривером Лолой - переехала в новый дом в графстве Сюррей, где ее питомица сразу же подружилась с живущим по соседству стаффордширским терьером Локи. И не просто подружилась...

"Мы никогда не жили рядом с другими собаками, - рассказывает Эмбер, - так что Лола была рада новому соседу. Когда Локи выходил на улицу, он сразу же начинал прыгать на забор в надежде увидеть подружку".

К удивлению хозяйки Лолы, которая от природы была застенчивой и редко проявляла интерес к другим собакам, друзья вскоре нашли лаз в разделяющей их преграде, и их общение перешло на новый уровень.

Спустя несколько месяцев после переезда собаки так сильно привязались друг к другу, что Лола стала проводить с соседом даже больше времени, чем дома. А если ее не пускали во двор, сидела у входной двери и грустила.

"У Локи и Лолы удивительная связь, - считает Эмбер. - Они всегда так рады друг другу - прыгают, бегают, целуются!".

Эмбер говорит, что никогда не видела, чтобы собаки так сильно любили друг друга.

Этой удивительной историей она поделилась в Facebook, и ее пост собрал более 18 тысяч лайков.

Подписчики также оставили множество восхищенных комментариев.

"Это самое милое, что я видел в жизни!", "Тебе нужен кто-то, кто будет смотреть на тебя так, как Локи смотрит на Лолу", "Что ж, теперь вы с соседями никогда не сможете разъехаться!" - пишут они.