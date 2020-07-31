В четверг в Латвии было потушено 10 пожаров, ни один человек не пострадал

За прошедшие сутки в Латвии было потушено 10 пожаров, однако ни один человек в них не пострадал, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).
Четыре пожара были потушены в краях Латвии, четыре - в Риге, а еще два - в других городах.
Кроме того, работники VUGD в четверг провели 18 работ по спасению, восемь из которых в краях Латвии, шесть - в Риге, а четыре - в других городах.
В общей сложности с начала года в Латвии потушено 4785 пожаров, 1379 из которых были пожарами сухой травы. В пожарах погибли 47 человек, а пострадали - 158.
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