В Риге открыт самый большой концептуальный магазин бренда Adidas в Латвии

Новый магазин Adidas в торговом центре Spice, площадь которого составляет 304 м2, является единственным магазином этой концепции в Латвии. Он объединил сразу два направления одежды - спортивное и повседневное, позволяя покупателям покупать как высококачественную продукцию для фитнеса, бега и других видов спорта, так и яркую повседневную одежду.

Открытый в торговом центре магазин Adidas является прямым магазином франшизы, поэтому в нем можно купить эксклюзивную продукцию.

"Мы рады, что к нам присоединился такой признанный в мире бренд как Adidas, что предоставит еще лучший опыт шопинга не только поклонникам спортивных товаров, но и каждому, кому нравится комфорт и спортивный стиль. Здорово, что именно у нас доступен крупнейший концептуальный магазин Adidas в Латвии, позволяющий посетителям увидеть бренд Adidas в новом свете. Сейчас в торговом центре Spice множество магазинов эксклюзивных и качественных брендов, в том числе и магазины моно-брендов с высококачественными новыми коллекциями", - говорит руководитель торгового центра Spice Кадрия Пудова.

ФОТО: Пресс-фото

В течение двух дней все желающие могли принять участие в различных очных и онлайн мероприятиях, организованных в честь открытия магазина. Вечером 29 июля на странице торгового центра в социальной сети Facebook транслировался LIVE акустический концерт музыкальной группы Laika Suns и певицы KATŌ, проходивший в закрытых помещениях магазина Adidas. В свою очередь, 30 июля у всех желающих была возможность на месте увидеть граффити перформанс с участием художников Kiwie и Линды Истены, а также выступление уличных танцоров. О музыкальном сопровождении позаботились радиоведущий и ди-джей DJ Мангусс Эриньш и модератор Гунар Битс.

ФОТО: Пресс-фото

Придерживаясь актуальной в последнее время переориентации на дигитальную среду, а также во избежание излишнего скопления людей в одном месте, все мероприятия можно было наблюдать и в режиме онлайн.

Во время мероприятия также состоялся увлекательный онлайн-разговор с известными в Латвии людьми - певицей Динарой Рудане, участницей сборной Латвии по баскетболу Илзе Якобсоне, мультихудожником и футболистом из Бразилии Фелипе Габриэлем, фитнес-тренером Лаурой Лукашевич и баскетболистами сборной Латвии Янисом Стрелниексом и Дайрисом Бертансом.

Сегмент товаров для спорта и отдыха является одним из самых любимых среди посетителей торгового центра Spice, поэтому спектр магазинов регулярно пополняется новыми магазинами концепции для спорта и отдыха. Как упоминалось ранее, не так давно, в мае прошлого года в торговом центре Spice открыл двери крупнейший в Балтии магазин Nike - в помещениях площадью 435 м2 посетители могут купить самую модную спортивную одежду и обувь на любой вкус. Спортивный сегмент в июле пополнил новый бренд Sketchers, в торговом центре доступны также магазины Sportland и Sizeer.