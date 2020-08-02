Ближайшие соседи в километре, но во двор залетела горящая латерна. Спасатели призывают их не использовать

"Когда все готовились ко сну, во дворе приземлилась бумажная латерна, она еще тлела. Рядом с машинами. И, зная, что у нас рядом сосновый лес и сухие поля зерновых, большие луга и так далее, мама была очень встревожена, когда увидела, что во дворе просто упал горящий предмет. Гостевого дома вблизи нет. Ближайшие соседи от нас в каком километре. Точно так же и на семейных праздниках кто-то безрассудно запускает, и они летят по ветру далеко", - рассказал житель Лиелварде.

VUGD указывает, что отдельной статистики, когда пожары начались именно из-за горящих воздушных фонариков, нет, однако отмечает - их использование очень опасно.

"Мнение VUGD всегда было однозначным, эти латерны опасны и их вообще надо запретить распространять. Так как это неконтролируемое горение, вы ее зажигаете и отпускаете, и не знаете, кудаа она улетит. Не всегда она приземлится на вашей территории. Это всегда однозначно произойдет на чьей-то чужой", - рассказал командир огрской части VUGD Артур Умулис.

Уже несколько лет назад Центр по защите прав потребителей (РТАС) вместе с пожарными провел эксперимент, проверив, насколько контролируемы воздушные латерны. И, принимая во внимание результаты, было предложено запретить их торговлю. Однако предложения так и остались только в коридорах министерств.

"Такие запреты есть в различных странах. И они были введены какое-то время назад. Нужно признать, на этом основании мы также рассчитывали запретить в Латвии.

Но, почему в других странах и в Латвии тоже такого запрета нет - именно по причине того, что ограничивать на местном рынке нет смысла, так как возможна трансграничная торговля", - сообщила представитель РТАС Санита Гертмане.

Ответственные службы указывают, что на мероприятиях воздушные латерны можно заменить другой развлекательной программы и в рамках возможного желательно использовать услугу, оказанную в сопровождении профессионала.