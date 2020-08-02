Вс, 2.08.2020
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Фото ⟩ Банкир Олег Филь с любимой наслаждаются романтикой во Франции

Предприниматель Олег Филь и его любимая Кристине Елинска снова отправились в путешествие во Францию. В этот раз пара провела время и на яхте, о чем свидетельствуют опубликованные ими в Instagram фотографии.

После окончания режима чрезвычайной ситуации пара отправилась в путешествие в Канны. Немного побыв в Латвии, влюбленные снова поспешили насладиться красотой Франции.

В этот раз путешествие было связано с днем рождения Кристины, который пара отмечала на яхте в красивом курортном городе Антибе.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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+30 🥂

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Kur brauksim? 🍾#frenchriviera #domperignonrose #happy #birthdaytrip #love

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❤️

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🥰

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