Фото ⟩ Банкир Олег Филь с любимой наслаждаются романтикой во Франции

Предприниматель Олег Филь и его любимая Кристине Елинска снова отправились в путешествие во Францию. В этот раз пара провела время и на яхте, о чем свидетельствуют опубликованные ими в Instagram фотографии.
После окончания режима чрезвычайной ситуации пара отправилась в путешествие в Канны. Немного побыв в Латвии, влюбленные снова поспешили насладиться красотой Франции.
В этот раз путешествие было связано с днем рождения Кристины, который пара отмечала на яхте в красивом курортном городе Антибе.
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