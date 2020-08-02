Под Юрмалциемсом в серьезное ДТП попал пассажирский автобус: пострадали девять человек
На шоссе Лиепая - Руцава у поворота на Юрмалциемс в воскресенье, 2 августа, произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля. Как сообщает агентство LETA, по предварительной информации в аварии пострадали девять человек.
Причины ДТП с участием автобуса Клайпеда - Лиепая - Рига, которое произошло в 12:30, пока что неизвестны.
Как сообщили в Службе неотложной медицинской помощи, всего в результате аварии пострадали девять человек, четверо из которых доставлены в больницу.
У двух пострадавших травмы средней тяжести, а еще у двух - более легкие. Медики осмотрели и других пострадавших. В пяти случаях были предоставлены амбулаторные консультации, но доставлять в больницу людей не пришлось. Всего на месте происшествия работали пять бригад медиков.
Движение на дороге восстановлено.
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