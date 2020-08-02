Под Юрмалциемсом в серьезное ДТП попал пассажирский автобус: пострадали девять человек

Как сообщили в Службе неотложной медицинской помощи, всего в результате аварии пострадали девять человек, четверо из которых доставлены в больницу.

У двух пострадавших травмы средней тяжести, а еще у двух - более легкие. Медики осмотрели и других пострадавших. В пяти случаях были предоставлены амбулаторные консультации, но доставлять в больницу людей не пришлось. Всего на месте происшествия работали пять бригад медиков.