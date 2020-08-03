Пн, 3.08.2020
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В больнице рассказали о состоянии пострадавших в серьезном ДТП под Юрмалциемсом

Иллюстративное фото

ФОТО: Lita Krone/LETA

Двое пострадавших при столкновении пассажирского автобуса и легкового авто, произошедшем в воскресенье, 2 августа, в Курземе, перенесли операции и находятся в реанимационном отделении, сообщила агентству LЕТА представитель Лиепайской региональной больницы Индра Грасе.

Она сообщила, что после аварии в больницу были доставлены четыре человека, двое из которых продолжают лечение амбулаторно.

В свою очередь еще двоих пострадавших - мужчину и женщину с множественными травмами - поместили в реанимацию. Оба перенесли операции, однако все еще находятся в отделении интенсивной терапии.

Как сообщалось, в воскресенье, 2 августа, на шоссе Лиепая-Руцава у поворота на Юрмалциемс произошло столкновение пассажирского автобуса и легкового автомобиля, в результате которого пострадали девять человек.

Пассажирский автобус ехал по маршруту Клайпеда-Рига. Авария произошла в 12:30, ее причины пока не известны.

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