"Я всех обманула. Придумала себе корону". Поклонники обвинили Риту Дакоту в пиаре на коронавирусе

"Я всех обманула. Придумала себе корону, чтобы клип попиарить", - насмешливо заявила в своем Instagram Рита Дакота.

Певица сообщила, что ей пришлось отменить все корпоративы, съемки и концерты в связи с болезнью.

"У меня слетело множество концертов и корпоратов, съёмок и коммерческих активностей. Поверьте, это большие деньги, чем блогерам предлагают за рекламу в инстаграме, даже если это была бы, прости господи, реклама вируса", - пишет Дакота.

"А смертельно опасным вирусом заразиться ради просмотров клипа - это уже что-то новенькое, заносите! Люди, которые так пишут, мне вот хочется к вам обратиться. Неужели вы реально живете в таком мире, где это нормально, прикинуться больной ради выгоды?", - написала певица.

Рита Дакота также отметила, что это уже не первый раз, когда ее обвиняют в пиаре.

Ранее, популярная певица Рита Дакота сообщила в своем Instagram-аккаунте, что заразилась коронавирусом.

Артистка разместила результаты теста и отметила, что положительный результат был показан только с третьего раза.

Рита добавила, что самочувствие у нее нормальное, но пропало обоняние. Тело тоже неприятно ломит.

Напомним, что ранее Covid-19 переболел ее бывший супруг Влад Соколовский, а 26 июля стало известно, что рэпер Элджей и его жена - блогер Настя Ивлеева - заразились коронавирусом.