"Я всех обманула. Придумала себе корону". Поклонники обвинили Риту Дакоту в пиаре на коронавирусе

Поклонники Риты Дакоты посчитали заявление певицы о заражении коронавирусом удачным пиаром перед выходом нового клипа. Рита Дакота опубликовала новый пост в своем Instagram-аккаунте с объяснениями.
"Я всех обманула. Придумала себе корону, чтобы клип попиарить", - насмешливо заявила в своем Instagram Рита Дакота.
Певица сообщила, что ей пришлось отменить все корпоративы, съемки и концерты в связи с болезнью.
"У меня слетело множество концертов и корпоратов, съёмок и коммерческих активностей. Поверьте, это большие деньги, чем блогерам предлагают за рекламу в инстаграме, даже если это была бы, прости господи, реклама вируса", - пишет Дакота.
"А смертельно опасным вирусом заразиться ради просмотров клипа - это уже что-то новенькое, заносите! Люди, которые так пишут, мне вот хочется к вам обратиться. Неужели вы реально живете в таком мире, где это нормально, прикинуться больной ради выгоды?", - написала певица.
Рита Дакота также отметила, что это уже не первый раз, когда ее обвиняют в пиаре.
Я всех обманула🤦🏼♀️ ⠀ Придумала себе корону 🦠, чтобы клип попиарить ⠀ Или нет, хуже - денег взяла у сильных мира сего, чтобы попиарить ‘болезнь которой не существует’. ⠀ Не знаю, что хуже. Взять бабла у массонов, чтобы прикинуться больной или не брать бабла, а прикинуться больной забесплатно, ради клипа. ⠀ Эти и многие другие невероятные махинации от её величества королевы фальсификаций Риты Дакоты. ⠀ Я уже разок разводилась, чтобы концерт пропиарить. Разрушить семью ради концерта на питерской крыше это моё, это я умею. Подвергнуться унижениям от Я.Р. и представителей русского LV ради пиара альбома, который вышел месяц до того - тоже практиковала, не интересно. А смертельно опасным вирусом заразиться ради просмотров клипа - это уже что-то новенькое, заносите! ⠀ Люди, которые так пишут, мне вот хочется к вам обратиться. Неужели вы реально живете в таком мире, где это нормально, прикинуться больной ради выгоды? В моей картине мира это просто не укладывается, ну кааааак можно так шутить, так разводить людей? А ещё больше не укладывается - кааак можно обвинять в таком человека, артиста, молодую маму? ⠀ У меня слетело множество концертов и корпоратов, съёмок и коммерческих активностей. Поверье, это бОльшие деньги, чем блогерам предлагают за рекламу в инстаграме, даже если это была бы, прости господи, реклама вируса 🤦🏼♀️ ⠀ Я расстроилась по-настоящему сегодня. Это мрак, чего только не начиталась про себя.. А как в одном известном тг канале желали «удачи» всем, кто со мной контактировал, хихикая и угорая? ⠀ Соболезную всем, у кого погремушка вместо души.. ⠀ Остальным же спасибо за поддержку, добрые слова и тепло. Мне оно как никогда кстати, чувствую себя довольно стрёмно( ⠀ Берегите себя. А я буду беречь нервы и просто не читать больше комменты. Без обид.
Ранее, популярная певица Рита Дакота сообщила в своем Instagram-аккаунте, что заразилась коронавирусом.
Артистка разместила результаты теста и отметила, что положительный результат был показан только с третьего раза.
Рита добавила, что самочувствие у нее нормальное, но пропало обоняние. Тело тоже неприятно ломит.
Ну что, пришли, наконец, наши анализы. У меня подтвердился COVID, мать его 😭 С третьего(!) раза, господа! Напомню, что ни кровь, ни КТ не показало короны 🤦🏼♀️ и только моя чуйка заставила меня всё это время сидеть дома! А представляете, если бы я забила и не стала заморочиваться с третьим анализом 🤯 Скольких бы людей я могла перезаражать! Волосы дыбом... Короче, не подвела чуйка. Коронавирус собственной персоной. Чувствую себя сносно. Из бесючего - нет обоняния воооообще и тело ломит. В остальном нормально. У остальных членов семьи (Фед, Алла, Мия) результат отрицательный. Но и они сидят дома. Буду держать вас в курсе. Берегите себя 🤞🏼
Напомним, что ранее Covid-19 переболел ее бывший супруг Влад Соколовский, а 26 июля стало известно, что рэпер Элджей и его жена - блогер Настя Ивлеева - заразились коронавирусом.
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