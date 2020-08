"Я всех обманула. Придумала себе корону". Поклонники обвинили Риту Дакоту в пиаре на коронавирусе

Я всех обманула🤦🏼‍♀️ ⠀ Придумала себе корону 🦠, чтобы клип попиарить ⠀ Или нет, хуже - денег взяла у сильных мира сего, чтобы попиарить ‘болезнь которой не существует’. ⠀ Не знаю, что хуже. Взять бабла у массонов, чтобы прикинуться больной или не брать бабла, а прикинуться больной забесплатно, ради клипа. ⠀ Эти и многие другие невероятные махинации от её величества королевы фальсификаций Риты Дакоты. ⠀ Я уже разок разводилась, чтобы концерт пропиарить. Разрушить семью ради концерта на питерской крыше это моё, это я умею. Подвергнуться унижениям от Я.Р. и представителей русского LV ради пиара альбома, который вышел месяц до того - тоже практиковала, не интересно. А смертельно опасным вирусом заразиться ради просмотров клипа - это уже что-то новенькое, заносите! ⠀ Люди, которые так пишут, мне вот хочется к вам обратиться. Неужели вы реально живете в таком мире, где это нормально, прикинуться больной ради выгоды? В моей картине мира это просто не укладывается, ну кааааак можно так шутить, так разводить людей? А ещё больше не укладывается - кааак можно обвинять в таком человека, артиста, молодую маму? ⠀ У меня слетело множество концертов и корпоратов, съёмок и коммерческих активностей. Поверье, это бОльшие деньги, чем блогерам предлагают за рекламу в инстаграме, даже если это была бы, прости господи, реклама вируса 🤦🏼‍♀️ ⠀ Я расстроилась по-настоящему сегодня. Это мрак, чего только не начиталась про себя.. А как в одном известном тг канале желали «удачи» всем, кто со мной контактировал, хихикая и угорая? ⠀ Соболезную всем, у кого погремушка вместо души.. ⠀ Остальным же спасибо за поддержку, добрые слова и тепло. Мне оно как никогда кстати, чувствую себя довольно стрёмно( ⠀ Берегите себя. А я буду беречь нервы и просто не читать больше комменты. Без обид.

