Сб, 8.08.2020
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Давид Манукян и Ольга Бузова отмечают годовщину отношений в Сочи

Ольга Бузова и Давид Манукян

ФОТО: https://www.instagram.com/dava_m/?hl=ru

После слухов о расставании Давид Манукян и Ольга Бузова вновь стали публиковать совместные фото и видео. Известно, что на годовщину своих отношений они отправились в Сочи. 

Влюбленные поделились в Instagram совместными снимками. Давид преподнес Ольге большой букет белых роз. 

"Ровно год, как мы вместе. После нашего знакомства, ты перевернула мою жизнь с ног на голову. Спасибо моей любимой за любовь, нежность и поддержку. Люблю тебя, родная", - написал Манукян. 

Ольга ему тут же ответила, что тоже его любит и хочет, чтобы это было навсегда. 

ФОТО: https://www.instagram.com/dava_m/

Бузова также разместила фрагмент из своего клипа "Лайкер", во время съемок которого и произошла судьбоносная встреча. 

"7.08.2019 - наша первая встреча на съемках клипа "Лайкер". Встреча, которая длится уже год... Сегодня наш день, пусть эти чувства будут бесконечными. Люблю тебя, мой медвежонок", - написала звезда. 

ФОТО: instagram.com/buzova86

Напомним, что в мае 2020 года Дава сделал татуировку на руке в виде большого сердца с именем возлюбленной. 

Об их отношениях заговорили после того, как Давид исполнил роль не очень верного мужа в клипе Ольги "Лайкер". Позже в Сети стали появляться совместные вайны. Затем Бузова проговорилась на одном из концертов, что выходит замуж. Пару все чаще стали замечать вместе. 

Ольга мужественно хранила молчание и отрицала любые отношения, ведь на ТНТ еще шел проект "План Б", где она и Тимур Батрутдинов искали свою любовь. В последней серии шоу звезда призналась и рассказала правду. 

"Да! Я очень счастлива. Это возможно! Прям до дрожи..." - сказала она Тимуру. 

Телеведущая не стала скрывать и назвала имя возлюбленного:

"Я решила пропустить "План В" и "План Г" и перешла сразу к "Плану Д". Его зовут Давид. Мы живем вместе".

Давид Манукян и Ольга Бузова

ФОТО: https://www.instagram.com/dava_m/

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