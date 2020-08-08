Давид Манукян и Ольга Бузова отмечают годовщину отношений в Сочи

Влюбленные поделились в Instagram совместными снимками. Давид преподнес Ольге большой букет белых роз.

"Ровно год, как мы вместе. После нашего знакомства, ты перевернула мою жизнь с ног на голову. Спасибо моей любимой за любовь, нежность и поддержку. Люблю тебя, родная", - написал Манукян.

Ольга ему тут же ответила, что тоже его любит и хочет, чтобы это было навсегда.

ФОТО: https://www.instagram.com/dava_m/

Бузова также разместила фрагмент из своего клипа "Лайкер", во время съемок которого и произошла судьбоносная встреча.

"7.08.2019 - наша первая встреча на съемках клипа "Лайкер". Встреча, которая длится уже год... Сегодня наш день, пусть эти чувства будут бесконечными. Люблю тебя, мой медвежонок", - написала звезда.

ФОТО: instagram.com/buzova86

Напомним, что в мае 2020 года Дава сделал татуировку на руке в виде большого сердца с именем возлюбленной.

Об их отношениях заговорили после того, как Давид исполнил роль не очень верного мужа в клипе Ольги "Лайкер". Позже в Сети стали появляться совместные вайны. Затем Бузова проговорилась на одном из концертов, что выходит замуж. Пару все чаще стали замечать вместе.

Ольга мужественно хранила молчание и отрицала любые отношения, ведь на ТНТ еще шел проект "План Б", где она и Тимур Батрутдинов искали свою любовь. В последней серии шоу звезда призналась и рассказала правду.

"Да! Я очень счастлива. Это возможно! Прям до дрожи..." - сказала она Тимуру.

Телеведущая не стала скрывать и назвала имя возлюбленного:

"Я решила пропустить "План В" и "План Г" и перешла сразу к "Плану Д". Его зовут Давид. Мы живем вместе".

Давид Манукян и Ольга Бузова ФОТО: https://www.instagram.com/dava_m/