Фото ⟩ Одни ноги чего стоят! 52-летняя Селин Дион сразила секси-образом в золотых доспехах

Известная канадская певица, автор песен, актриса и композитор Селин Дион поделилась с почти 5 миллионами своих подписчиков в Instagram невероятно сексуальными фото.
На кадрах обладательница восхитительного голоса запечатлена в золотом купальнике в футуристическом стиле, напоминающем доспехи воина. 52-летняя звезда выглядит потрясающе, ведь этот наряд особенно подчеркивает ее точеную фигурку и длинные ноги.
"Живи по золотому правилу", - написала Селин Дион под фото, которые разместила в Instagram менее суток назад.
Автор костюма - Thierry Mugler.
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