Фото ⟩ Одни ноги чего стоят! 52-летняя Селин Дион сразила секси-образом в золотых доспехах

На кадрах обладательница восхитительного голоса запечатлена в золотом купальнике в футуристическом стиле, напоминающем доспехи воина. 52-летняя звезда выглядит потрясающе, ведь этот наряд особенно подчеркивает ее точеную фигурку и длинные ноги.