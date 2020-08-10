Пн, 10.08.2020
Мы с президентом России примем решение, и никакие СМИ, вагнеры и прочее на это повлиять не в состоянии. Это квинтэссенция, суть нашего разговора с президентом России. Александр Лукашенко

Фото ⟩ Одни ноги чего стоят! 52-летняя Селин Дион сразила секси-образом в золотых доспехах

ФОТО: instagram.com/celinedion

Известная канадская певица, автор песен, актриса и композитор Селин Дион поделилась с почти 5 миллионами своих подписчиков в Instagram невероятно сексуальными фото.

На кадрах обладательница восхитительного голоса запечатлена в золотом купальнике в футуристическом стиле, напоминающем доспехи воина. 52-летняя звезда выглядит потрясающе, ведь этот наряд особенно подчеркивает ее точеную фигурку и длинные ноги.

"Живи по золотому правилу", - написала Селин Дион под фото, которые разместила в Instagram менее суток назад.

Автор костюма - Thierry Mugler.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Céline Dion (@celinedion) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Céline Dion (@celinedion) on

Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ