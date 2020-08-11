Светлана Тихановская находится в Литве

Линас Линкевичус в эфире радиостанции LRT сказал, что Светлану Тихановскую накануне задерживали в Беларуси на семь часов.

Svetlana #Tikhanovskaya is safe. She is in #Lithuania. pic.twitter.com/6f9U2meoX0

— Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) August 11, 2020

Вечером 10 августа штаб Светланы Тихановской сообщил об ее исчезновении после визита в ЦИК Беларуси. Ближе к ночи Тихановская вышла на связь, но ее местонахождение не раскрывали.

Напомним, вчера, 10 августа, сообщалось, что КГБ Беларуси предотвратил покушение на кандидата в президенты Светлану Тихановскую.

Ранее Светлана Тихановская, занявшая второе место на выборах президента Беларуси, подала жалобу в ЦИК страны.

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