Вт, 11.08.2020
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Светлана Тихановская находится в Литве

Светлана Тихановская

ФОТО: SIPA/Scanpix

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс сообщил, что Светлана Тихановская находится в Литве, и она в безопасности. 

Линас Линкевичус в эфире радиостанции LRT сказал, что Светлану Тихановскую накануне задерживали в Беларуси на семь часов. 

Svetlana #Tikhanovskaya is safe. She is in #Lithuania. pic.twitter.com/6f9U2meoX0

Вечером 10 августа штаб Светланы Тихановской сообщил об ее исчезновении после визита в ЦИК Беларуси. Ближе к ночи Тихановская вышла на связь, но ее местонахождение не раскрывали.

Напомним, вчера, 10 августа, сообщалось, что КГБ Беларуси предотвратил покушение на кандидата в президенты Светлану Тихановскую. 

Ранее Светлана Тихановская, занявшая второе место на выборах президента Беларуси, подала жалобу в ЦИК страны.

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