Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс сообщил, что Светлана Тихановская находится в Литве, и она в безопасности.
Линас Линкевичус в эфире радиостанции LRT сказал, что Светлану Тихановскую накануне задерживали в Беларуси на семь часов.
Svetlana #Tikhanovskaya is safe. She is in #Lithuania. pic.twitter.com/6f9U2meoX0
— Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) August 11, 2020
Вечером 10 августа штаб Светланы Тихановской сообщил об ее исчезновении после визита в ЦИК Беларуси. Ближе к ночи Тихановская вышла на связь, но ее местонахождение не раскрывали.
Напомним, вчера, 10 августа, сообщалось, что КГБ Беларуси предотвратил покушение на кандидата в президенты Светлану Тихановскую.
Ранее Светлана Тихановская, занявшая второе место на выборах президента Беларуси, подала жалобу в ЦИК страны.
Галерея: Вторая ночь протестов в Беларуси
Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!