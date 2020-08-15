Лукашенко начал формировать новое правительство. В принципе, оно уже готово

"Главный вопрос - это касается Администрации Президента, Наталья Ивановна (председатель Совета Республики), вы подключитесь: правительство, как обычно, после избрания президента слагает полномочия, надо подготовить все документы, сейчас же подписать их, выверить и поручить правительству продолжать свои полномочия до формирования окончательного состава правительства", - сказал Лукашенко.

"При этом надо иметь в виду, что мы задолго народу сказали, что мы формируем правительство и показываем, с кем президент будет работать после выборов", - отметил он.

Лукашенко отметил, что в основном правительство уже сформировано: "Может быть, будут какие-то нюансы. Я только что говорил с Романом Головченко (премьер-министр). Он на месте, работает, все готовы работать. Так что правительство функционирует. Надо формализовать это, чтобы юридическую силу имело. Поэтому указ надо отработать и сейчас же внести".

Напомним, в пятницу, 14 августа, около полуночи в Минске и других городах Беларуси закончились протесты, которые продолжались шесть дней после президентских выборов. Разгона демонстраций и задержаний в пятницу не было.

Кроме того, в пятницу ЦИК Беларуси огласил окончательные результаты президентских выборов. Так, за Александра Лукашенко, согласно официальным данным, проголосовали 80,1% избирателей, а за Светлану Тихановскую - 10,1%. Таким образом, окончательные итоги голосования практически не отличаются от предварительных, опубликованных ЦИК вскоре после выборов.