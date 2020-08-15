Лукашенко и Путин обсудили ситуацию в Беларуси

По информации пресс-службы Лукашенко, президенты обсудили ситуацию, которая складывается внутри и вокруг Республики Беларусь.

В ходе разговора главы государств выразили уверенность, что все возникшие в Беларуси проблемы будут вскоре урегулированы.

"Главное, чтобы ими не воспользовались деструктивные силы", - говорится в заявлении Кремля, которое цитирует "Интерфакс".

"Медуза" пишет, что Путин и Лукашенко "условились о продолжении регулярных контактов на различных уровнях и подтвердили настрой на укрепление союзнических отношений".

Напомним, перед этим в субботу агентство "Белта" сообщило: Лукашенко выразил желание встретиться с Путиным, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию, так как она угрожает не только Беларуси, но и России.

Lukashenko now asks Putin for help. "If Belarus collapses the entire post-Soviet space will follow". pic.twitter.com/sUueqJaDM4 — Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) August 15, 2020

"Мы видим, что происходит. Нас убаюкивать не надо мирными акциями и демонстрациями. Мы видим, что в глубине происходит. Мы очень хорошо это видим. И потом, мы же методички читали цветных революций. Более того, к методичкам цветных революций уже появились элементы внешнего вмешательства", - сказал он.

"То есть то, что я говорил, - фактически по сценарию разворачивается агрессия против Беларуси. Надо связаться с Путиным, президентом России, чтобы я мог с ним переговорить сейчас. Потому что это уже угроза не только Беларуси.

Знаете, некоторые россияне, я смотрю, там, слишком умные, начинают кричать: вот, Беларусь, так, не эдак… Я хочу сказать, что защита сегодня Беларуси - это не меньше, чем защита всего нашего пространства, союзного государства, и пример другим. Если белорусы не выдержат, покатится эта волна туда. Поэтому за нас так уцепились", - сказал президент Беларуси на собрании.

Галерея: Протесты в Беларуси

Напомним, в пятницу, 14 августа, около полуночи в Минске и других городах Беларуси закончились протесты, которые продолжались шесть дней после президентских выборов. Разгона демонстраций и задержаний в пятницу не было.

Кроме того, в пятницу ЦИК Беларуси огласил окончательные результаты президентских выборов. Так, за Александра Лукашенко, согласно официальным данным, проголосовали 80,1% избирателей, а за Светлану Тихановскую - 10,1%. Таким образом, окончательные итоги голосования практически не отличаются от предварительных, опубликованных ЦИК вскоре после выборов.