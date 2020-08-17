Пн, 17.08.2020
Лукашенко запугивает людей надуманной внешней угрозой. Мол, что НАТО концентрирует свои войска у границ Беларуси. Это опасная риторика, которая, по его мнению, готовит почву при необходимости для масштабного вмешательства России в события в Беларуси. Урмас Паэт, евродепутат
2

МИД Латвии вызвал посла Беларуси для пояснения слов Лукашенко о странах Балтии

Василий Маркович

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Министерство иностранных дел в понедельник вызвало посла Беларуси в Латвии Василия Марковича, чтобы он пояснил высказывания президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что проходящие в стране протесты управляются из стран Балтии.

Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич подчеркнул, что это абсолютно необоснованные заявления.

Также послу придется объяснить ситуацию с задержанием двух латвийцев в Беларуси.

Ринкевич подчеркнул, что в распоряжении МИД есть информация о насильственных действиях со стороны госорганов в отношении этих лиц.

Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ