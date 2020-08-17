МИД Латвии вызвал посла Беларуси для пояснения слов Лукашенко о странах Балтии

Министерство иностранных дел в понедельник вызвало посла Беларуси в Латвии Василия Марковича, чтобы он пояснил высказывания президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что проходящие в стране протесты управляются из стран Балтии.
Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич подчеркнул, что это абсолютно необоснованные заявления.
Также послу придется объяснить ситуацию с задержанием двух латвийцев в Беларуси.
Ринкевич подчеркнул, что в распоряжении МИД есть информация о насильственных действиях со стороны госорганов в отношении этих лиц.
Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!