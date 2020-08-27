Таможня задержала фуру из Польши с едой для бастующих в Минске рабочих

Грузовик с гуманитарной помощью, собранной польским профсоюзом "Солидарность" для бастующих работников предприятий Белоруссии, в среду (26 августа) был задержан и до сих пор стоит на белорусской границе, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на сообщение главы канцелярии премьер-министра Польши Михала Дворчика.
"Уже 12 часов на белорусско-польской границе стоит задержанный белорусскими службами транспорт гуманитарной помощи от объединения профсоюзов "Солидарность" для бастующих рабочих в Минске", - написал Дворчик в твиттере утром в четверг.
Государственный таможенный комитет пока никак не прокомментировал эту ситуацию.
Напоминаем, что в Беларуси уже третью неделю проходят массовые протесты против фальсификации результатов президентских выборов, которые прошли 9 августа.
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