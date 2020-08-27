Таможня задержала фуру из Польши с едой для бастующих в Минске рабочих

Грузовик с гуманитарной помощью, собранной польским профсоюзом "Солидарность" для бастующих работников предприятий Белоруссии, в среду (26 августа) был задержан и до сих пор стоит на белорусской границе, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на сообщение главы канцелярии премьер-министра Польши Михала Дворчика.