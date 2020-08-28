"Вентспилс" вышел во второй раунд Лиги Европы. Для РФШ и "Валмиеры" еврокубки закончились

Первым из латвийских клубов первый отборочный раунд Лиги Европы начал "Вентспилс", который на своём поле принимал команду "Динамо-Авто" из Молдавии и добился победы со счётом 2:1.

На 15-й минуте счёт в матче открыли гости - гол забил Думитру Рогач. "Вентспилсу" потребовалось всего семь минут, чтобы восстановить равновесие - точным ударом отметился Лукас Виллела. Во втором тайме хозяева продолжали играть активнее, но счёт оставался ничейным вплоть до 75-й минуты, когда Евгений Козлов с пенальти принёс победу "жёлто-синим".

Затем "Валмиера" и РФШ параллельно вышли на поле против польского "Леха" и сербского "Партизана" соответственно. Обе команды провели игры в гостях.

ФОТО: Toms Dreiblats/RFS

РФШ в соперники достался довольно сильный клуб, и рассчитывать на его прохождение было довольно сложно. Тем не менее рижский коллектив смог навязать борьбу "Партизану" и создавал моменты.

На 51-й минуте в собственной штрафной неудачно рукой сыграл Леонель Струмия и в ворота РФШ был назначен 11-метровый, который точно реализовал Бибрас Натхо. Как оказалось позже, это был единственный гол в матче.

"Валмиера", несмотря на натиск "Леха" из Познани, смогла сохранить свои ворота нетронутыми до 59-й минуты, когда швед Микаэль Исхак оказался первым на добивании. На 78-й минуте Исхак вновь огорчил команду Тамаза Пертии, оформив дубль. Точку в матче на 88-й минуте поставил Филип Шымчак - 3:0.

ФОТО: Valmiera FC/Twitter

Напомним, что победитель в первом отборочном раунде определяется по ходу одного матча. В случае ничьей назначается дополнительное время и затем серия пенальти. Игры проходят без зрителей.

Таким образом, от Латвии во втором отборочном раунде Лиги Европы остались всего две команды - "Вентспилс" и "Рига", которая не смогла преодолеть первый отборочный этап Лиги чемпионов. Своих соперников "Вентспилс" и "Рига" узнают 31 августа во время жеребьёвки второго отборочного раунда Лиги Европы.

Напомним, что для попадания в групповой этап Лиги Европы командам необходимо преодолеть четыре раунда квалификации.