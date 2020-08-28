ФОТО ⟩ Бассейн, батуты и стена для скалолазания: в Пярну открывается ультрасовременный детский сад

В групповых комнатах детей ждут игрушки, книги, горки и многое другое. Например, можно залезть в хижину, расположенную под уголком для чтения и горкой, или готовить еду на маленькой кухне. Туалеты оборудованы соответствующими возрасту унитазами и раковинами, а между общим и групповыми помещениями есть стена для скалолазания, мастерская, классная комната и небольшой сад пряных растений.

Радуют и помещения общего пользования - тренажерный зал, музыкальный класс, кухня и другие. Стеклянные галереи ведут к группам, но детей приводят и уводят через двери, которые открываются во двор. Рядом с входными дверями находятся душ для обуви и теплая комната для сушки одежды.

Снаружи есть различные игровые площадки, низкие и высокие горки для катания на санках, батуты, качели, карусели, площадка для изучения ПДД и многое другое. При желании можно выкопать песочницу мини-экскаватором, изучить часы с циферблатом и покататься на велосипеде или самокате.

В детском саду 190 мест, из них 30 - ясельных.

Строительство комплекса вместе с меблировкой обошлось в 11,7 миллиона евро, из которых 4 039 200 евро предоставил Европейский фонд регионального развития. Город Пярну оплатил строительство бассейна, свои доли финансирования внесли в строительство город Пярну и волости Тори и Хяэдемеэсте.