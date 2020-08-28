Пт, 28.08.2020
У Алёны фантастический характер в спорте. Я иногда играл с ней на одном корте, когда ей было 12-13 лет. Она уже тогда ставила перед собой самые высокие цели, говорила о победах на турнирах "Большого шлема" и попадании в пятёрку сильнейших теннисисток планеты. Денис Павлов, многократный чемпион Латвии по теннису
Денис Павлов, многократный чемпион Латвии по теннису
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ФОТО ⟩ Бассейн, батуты и стена для скалолазания: в Пярну открывается ультрасовременный детский сад

В понедельник, 31 августа, в 15:00 в Пярну откроется один из самых современных детских садов в Эстонии, состоящий из здания детского сада в форме солнца, стадиона, открытой сцены, детских площадок, бассейна и парковочных мест, пишет Rus.Postimees со ссылкой на Kodustiil.

В групповых комнатах детей ждут игрушки, книги, горки и многое другое. Например, можно залезть в хижину, расположенную под уголком для чтения и горкой, или готовить еду на маленькой кухне. Туалеты оборудованы соответствующими возрасту унитазами и раковинами, а между общим и групповыми помещениями есть стена для скалолазания, мастерская, классная комната и небольшой сад пряных растений. 

Радуют и помещения общего пользования - тренажерный зал, музыкальный класс, кухня и другие. Стеклянные галереи ведут к группам, но детей приводят и уводят через двери, которые открываются во двор. Рядом с входными дверями находятся душ для обуви и теплая комната для сушки одежды.

Снаружи есть различные игровые площадки, низкие и высокие горки для катания на санках, батуты, качели, карусели, площадка для изучения ПДД и многое другое. При желании можно выкопать песочницу мини-экскаватором, изучить часы с циферблатом и покататься на велосипеде или самокате.

В детском саду 190 мест, из них 30 - ясельных. 

Строительство комплекса вместе с меблировкой обошлось в 11,7 миллиона евро, из которых 4 039 200 евро предоставил Европейский фонд регионального развития. Город Пярну оплатил строительство бассейна, свои доли финансирования внесли в строительство город Пярну и волости Тори и Хяэдемеэсте.

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