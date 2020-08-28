Сегодня, 28 августа, начинается "период тишины" перед выборами в Рижскую думу, которые состоятся 29 августа, сообщили агентству LETA в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).
Закон запрещает размещение платных предвыборных агитационных материалов за день до выборов, а также в сам день выборов.
Исключение составляет размещение объявлений о встречах партии или кандидата в депутаты с избирателями.
В KNAB пояснили, что сегодня и завтра неоплачиваемая агитация в социальных сетях не запрещена, но бюро будет проверять всю информацию об агитации во время "периода тишины", чтобы выяснить была она оплачена.
Период предвыборной агитации начался 7 июля.
Сегодня с 12:00 до 20:00 будет проходить предварительное голосование на внеочередных выборах в Рижскую думу.
В свою очередь в день выборов 29 августа избирательные участки будут открыты с 7:00 до 22:00.
За два первых два дня предварительного голосования 26 и 27 августа на выборах в Рижскую думу проголосовали 44 367 человек или 10,5% избирателей.
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