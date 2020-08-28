Начинается "период тишины" перед выборами в Рижскую думу

Закон запрещает размещение платных предвыборных агитационных материалов за день до выборов, а также в сам день выборов.

Исключение составляет размещение объявлений о встречах партии или кандидата в депутаты с избирателями.

В KNAB пояснили, что сегодня и завтра неоплачиваемая агитация в социальных сетях не запрещена, но бюро будет проверять всю информацию об агитации во время "периода тишины", чтобы выяснить была она оплачена.

Период предвыборной агитации начался 7 июля.

Сегодня с 12:00 до 20:00 будет проходить предварительное голосование на внеочередных выборах в Рижскую думу.

В свою очередь в день выборов 29 августа избирательные участки будут открыты с 7:00 до 22:00.

За два первых два дня предварительного голосования 26 и 27 августа на выборах в Рижскую думу проголосовали 44 367 человек или 10,5% избирателей.