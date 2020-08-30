Около 400 белорусских спортсменов потребовали провести новые выборы президента

Около 400 белорусских спортсменов выступили с публичным требованием признать недействительными состоявшиеся 9 августа президентские выборы и провести повторные выборы главы государства. Об этом пишет Interfax.
Обращение спортсменов опубликовало издание Tribuna.com. Сообщается, что среди подписантов - чемпионы мира и Европы, олимпийские призёры, заслуженные мастера спорта.
Помимо проведения повторных выборов, в своём обращении спортсмены настаивают на отставке нынешнего состава ЦИК, освобождении и реабилитации всех политзаключённых, а также на проведении проверки законности действий правоохранительных органов, начиная с момента сбора подписей для выдвижения в кандидаты в президенты.
Также в обращении содержится требование "выявить и наказать виновных в избиении и зверских издевательствах над гражданами, задержанными во время мирных демонстраций".
Отмечается, что "руководители силовых структур, ответственные за насилие, должны подать в отставку".
Спортсмены заявили, что в случае давления на них со стороны властей они будут действовать солидарно, вплоть до отказа от участия в международных спортивных соревнованиях.
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