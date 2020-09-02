"Почему бы и нет?" Российская теннисистка выложила в Instagram фото топлес

Софья Жук ФОТО: instagram.com/sofya_zhuk

"Потому что почему бы и нет?", - подписала пост Софья.

Не все подписчики оценили смелость девушки. Одни восхитились фигурой Софьи, а другие раскритиковали её за слишком откровенное фото. Спустя некоторое время Софья удалила фото из своего аккаунта.

20-летняя Софья Жук в данный момент занимает 435-ю строчку в рейтинге WTA. Теннисистка не выступала с Уимблдона 2019 года и в данный момент решила сосредоточиться на карьере модели.