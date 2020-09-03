В лесах Латвии закончится пожароопасный период

Во время пожароопасного периода в лесах запрещено разводить костры, кроме специально отведенных для этого мест, бросать непотушенные спички, окурки и др.

Также запрещено ездить на транспортных средствах за пределами дорог, за исключением случаев, когда транспорт необходим для тушения пожаров, оказания помощи при несчастных случаях и для лесохозяйственных работ.

В этом году пожароопасный период в лесах был объявлен с 24 апреля.