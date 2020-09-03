Чт, 3.09.2020
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Дмитрий, автор инициативы о повороте направо на красный свет светофора

В лесах Латвии закончится пожароопасный период

Иллюстративное фото

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

С понедельника, 7 сентября, в Латвии будет отменен пожароопасный период в лесах. Об этом сообщает Государственная служба леса в официальном издании Latvijas Vestnesis.

Во время пожароопасного периода в лесах запрещено разводить костры, кроме специально отведенных для этого мест, бросать непотушенные спички, окурки и др.

Также запрещено ездить на транспортных средствах за пределами дорог, за исключением случаев, когда транспорт необходим для тушения пожаров, оказания помощи при несчастных случаях и для лесохозяйственных работ.

В этом году пожароопасный период в лесах был объявлен с 24 апреля. 

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