В лесах Латвии закончится пожароопасный период

С понедельника, 7 сентября, в Латвии будет отменен пожароопасный период в лесах. Об этом сообщает Государственная служба леса в официальном издании Latvijas Vestnesis.
Во время пожароопасного периода в лесах запрещено разводить костры, кроме специально отведенных для этого мест, бросать непотушенные спички, окурки и др.
Также запрещено ездить на транспортных средствах за пределами дорог, за исключением случаев, когда транспорт необходим для тушения пожаров, оказания помощи при несчастных случаях и для лесохозяйственных работ.
В этом году пожароопасный период в лесах был объявлен с 24 апреля.
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