ВИДЕО ⟩ Необычная тактика: Боец MMA показал сопернику средний палец перед нокаутом

Боец смешанных единоборств (ММА) Баяман Кулуев отправил в нокаут Александра Лобарцева на турнире Get Up & Hit в Иркутске.
Нокауту предшествовал необычный инцидент - перед тем как нанести удар Кулуев показал сопернику средний палец, после чего провёл удар ногой в голову и нокаутировал Лобарцева.
Под роликом, который появился в Instagram 25-летнего Кулуева, боец пояснил, что показал средний палец за оскорбление и приносит свои извинения.
"Это не первая моя победа. У меня уже восьмая победа. Я хочу другой уровень. У меня контракт был на М-1. Скоро я туда попаду и буду выступать. Ещё покажу себя", - приводит слова Кулуева издание bst.bratsk.ru.
Кстати, Кулуев не является первооткрывателем подобного "приёма". Ранее американец Нейт Диас неоднократно показывал неприличные жесты прямо во время поединков со своими соперниками.
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