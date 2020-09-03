ВИДЕО ⟩ Необычная тактика: Боец MMA показал сопернику средний палец перед нокаутом

Нокауту предшествовал необычный инцидент - перед тем как нанести удар Кулуев показал сопернику средний палец, после чего провёл удар ногой в голову и нокаутировал Лобарцева.

Под роликом, который появился в Instagram 25-летнего Кулуева, боец пояснил, что показал средний палец за оскорбление и приносит свои извинения.

"Это не первая моя победа. У меня уже восьмая победа. Я хочу другой уровень. У меня контракт был на М-1. Скоро я туда попаду и буду выступать. Ещё покажу себя", - приводит слова Кулуева издание bst.bratsk.ru.

Кстати, Кулуев не является первооткрывателем подобного "приёма". Ранее американец Нейт Диас неоднократно показывал неприличные жесты прямо во время поединков со своими соперниками.