Гарри и Меган вернули деньги налогоплательщиков за ремонт своего особняка в Великобритании

Дело в том, что реновация резиденции была сделана за счет государственных средств, которые пополняются благодаря налогоплательщикам. Потому, когда Принц Гарри и Меган Маркл объявили о том, что отказываются от королевских привилегий и обязанностей, налогоплательщики потребовали вернуть 2,5 миллионов фунтов в казну Великобритании.

Королевских супругов сильно критиковали из-за дорогостоящего ремонта коттеджа. Потому пара была "очень счастлива и рада", что получилось выплатить деньги так быстро. Вернуть долг получилось после заключения удачной сделки с Netflix.

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл подписали на несколько лет контракт с Netflix. Королевские супруги основали продюсерскую компанию, которой нужно будет выпускать документальные фильмы и сериалы, художественные фильмы и детские программы. Все передачи будут показаны только на Netflix.

Сумма контракта не сообщается.