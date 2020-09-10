За прошедшие сутки в Латвии подтверждено пять новых случаев Covid-19

По данным SPKC, один заболевший - контактное лицо, один вернулся из-за границы (был в нескольких странах ЕС), источник заражения еще трех человек выясняется. Эпидемиологическое расследование продолжается.

С начала пандемии в Латвии сделан 272 381 тест на Covid-19, выявлено 1448 случаев заболевания. 1248 человек выздоровели, 35 человек скончались.

За последние сутки не был госпитализирован ни один новый пациент с Covid-19.

В больницах в настоящее время находятся девять пациентов с Covid-19, у всех заболевание средней тяжести. Из больниц выписаны 209 пациентов.