Чт, 10.09.2020
Он был не слишком популярен, партия его была не очень успешной. Да, его разоблачения коррупции были неприятны, но не более того. Владимир Познер о Навальном
Владимир Познер о Навальном
1

За прошедшие сутки в Латвии подтверждено пять новых случаев Covid-19

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

За прошедшие сутки в Латвии сделано 2284 теста на Covid-19, подтверждено пять новых случаев заболевания, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

 

По данным SPKC, один заболевший - контактное лицо, один вернулся из-за границы (был в нескольких странах ЕС), источник заражения еще трех человек выясняется. Эпидемиологическое расследование продолжается.

С начала пандемии в Латвии сделан 272 381 тест на Covid-19, выявлено 1448 случаев заболевания. 1248 человек выздоровели, 35 человек скончались.

За последние сутки не был госпитализирован ни один новый пациент с Covid-19.

В больницах в настоящее время находятся девять пациентов с Covid-19, у всех заболевание средней тяжести. Из больниц выписаны 209 пациентов. 

 
 

Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ
Back