Срок самоизоляции для приезжих уменьшен до десяти дней, но есть исключения

15 сентября Кабинет министров поддержал предложение Министерства здравоохранения о том, чтобы сократить срок самоизоляции для приехавших из-за границы с 14 до 10 дней с рядом исключений.
14-дневная самоизоляция по-прежнему будет требоваться от людей, контактировавших с зараженным Covid-19, лиц, работающих в учебных, медицинских учреждениях и центрах социального ухода и находящихся в прямом контакте с другими людьми, как, например, врачи и учителя.
Эти люди могут на восьмой день после отъезда из опасного государства сдать тест на Covid-19, и если он будет негативным, то на 11-й день человек может выйти на работу.
Представитель Латвийского центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков информировал правительство об исследованиях, которые подтверждают возможность применения к приезжим 10-дневной самоизоляции.
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