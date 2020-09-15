Срок самоизоляции для приезжих уменьшен до десяти дней, но есть исключения

14-дневная самоизоляция по-прежнему будет требоваться от людей, контактировавших с зараженным Covid-19, лиц, работающих в учебных, медицинских учреждениях и центрах социального ухода и находящихся в прямом контакте с другими людьми, как, например, врачи и учителя.

Эти люди могут на восьмой день после отъезда из опасного государства сдать тест на Covid-19, и если он будет негативным, то на 11-й день человек может выйти на работу.