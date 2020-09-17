Кадры с места событий ⟩ Начат демонтаж типографии Дома печати

Согласно первому этапу застройки, здесь планируется построить офисное здание А класса, торговые помещения с первым футбольным полем на крыше здания и гостиницу Holiday Inn, которая станет первой гостиницей сети InterContinental Hotels Group (IHG) в Латвии.

Планируется, что офисы будут рассчитаны на 2500 человек, здесь же разместятся несколько заведений общественного питания, магазины, конференц-залы, а также 200 велопарковок, более 970 парковочных мест для автомобилей, 27 станций для зарядки элеткромобилей, места для прогулок и террасы с насаждениями.