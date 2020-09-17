Чт, 17.09.2020
Я не очень хотел работать в Black Star - это не был мой тип движения, но я сказал Дане [Соколовой], что помогу пару песен сделать в силу нашей дружбы и творческой любви, но не более. В итоге помог, начали работать, писать много песен, и все это срослось. Марко Джакомо, автор, композитор, музыкальный продюсер
Марко Джакомо, автор, композитор, музыкальный продюсер

Кадры с места событий ⟩ Начат демонтаж типографии Дома печати

ФОТО: Kaspars Filips Dobrovoļskis

На территории будущего квартала Дома печати начаты работы по демонтажу. 

Согласно первому этапу застройки, здесь планируется построить офисное здание А класса, торговые помещения с первым футбольным полем на крыше здания и гостиницу Holiday Inn, которая станет первой гостиницей сети InterContinental Hotels Group (IHG) в Латвии.

Планируется, что офисы будут рассчитаны на 2500 человек, здесь же разместятся несколько заведений общественного питания, магазины, конференц-залы, а также 200 велопарковок, более 970 парковочных мест для автомобилей, 27 станций для зарядки элеткромобилей, места для прогулок и террасы с насаждениями. 

Застройка первого этапа должна быть закончена летом 2020 года. 

Галерея: Начат демонтаж типографии Дома печати

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