Кадры с места событий ⟩ Начат демонтаж типографии Дома печати

На территории будущего квартала Дома печати начаты работы по демонтажу.
Согласно первому этапу застройки, здесь планируется построить офисное здание А класса, торговые помещения с первым футбольным полем на крыше здания и гостиницу Holiday Inn, которая станет первой гостиницей сети InterContinental Hotels Group (IHG) в Латвии.
Планируется, что офисы будут рассчитаны на 2500 человек, здесь же разместятся несколько заведений общественного питания, магазины, конференц-залы, а также 200 велопарковок, более 970 парковочных мест для автомобилей, 27 станций для зарядки элеткромобилей, места для прогулок и террасы с насаждениями.
Застройка первого этапа должна быть закончена летом 2020 года.
Галерея: Начат демонтаж типографии Дома печати
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