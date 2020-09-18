Пт, 18.09.2020
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Марко Джакомо, автор, композитор, музыкальный продюсер

Бывший нападающий "Динамо" продолжит карьеру в Швеции

Рихард Маренис

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Латвийский хоккейный нападающий Рихард Маренис продолжит карьеру в третьей шведской лиге в команде "Кируна ИФ".

27-летний Маренис начал сезон в чемпионате Латвии в составе клуба Mogo/LSPA. За команду хоккеист провёл два матча, в которых сделал две результативные передачи.

Маренис станет четвёртым легионером клуба "Кируна ИФ". Ранее к команде присоединились три словацких хоккеиста. Для Марениса, который до этого выступал в Mogo/LSPA и рижском "Динамо", этот клуб станет первым заграничным за время профессиональной карьеры.

Прошлый сезон Маренис провёл в рижском "Динамо". В 36 матчах хоккеист набрал 4 (1+3) очка.

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