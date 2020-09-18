Фото ⟩ Экс-солистка "Ленинграда" Юлия Коган родила второго ребенка

Певица не побоялась поделиться снимком с малышом.

Пол новорожденного пока не уточняется.

Напомним, Коган состоит в браке с популярным питерским фотографом Антоном Бутом. В 2013 году у пары родилась дочь Елизавета.

Сама певица тоже родом из Санкт-Петербурга. Она была бэк- и ведущей вокалисткой в "Ленинграде" с 2007 и по 2013 год. Как сама она рассказывала, она попала туда совершенно случайно.

Примечательный факт, что для певческой карьеры Юлии знаменательной стала Юрмала. В 2006 году она отправилась в латвийский город для участие в конкурсе World Stars. На конкурсе она очаровала жюри и получила высшую награду.

Уход из группы был по серьезной на то причине - Юлия забеременела. В интервью YouTube-каналу "Говорящие головы" она призналась, что у нее цель - чтобы люди слушали то, что она делает сейчас и рукоплескали ей.

Свой уход из группы "Ленинград" она обуславливает тем, что ей надоели матерные песни. Она по полгода "после родов моталась с коллективом по стране, а ребенок находился дома". Коган мучила совесть из-за того, что мало времени уделяет дочке. Ей очень хотелось развиваться дальше. Она объяснила, что для нее не петь матерные песни было принципиально.

Юлия Коган выпустила два сольных альбома: "Огонь-баба" (2015) и "Жесткая лирика" (2017). Она также делала совместные записи с легендарной группой "Король и Шут" и Андреем Князевым.