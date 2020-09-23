Ср, 23.09.2020
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Алексей Навальный

В результате аварии в Видземе погиб один человек

ФОТО: Ieva Čīka/ Leta

Во вторник, 22 сентября, в Латвии зарегистрировано 157 дорожно-транспортных происшествий, погиб один, а пострадали 27 человек, сообщает Государственная полиция.

Авария с погибшим произошла в Видземском регионе.

За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения полиция вчера задержала шесть водителей, за превышение скорости оформлено 173 протокола.

В целом полиция вчера оформила 309 протоколов за различные нарушения правил дорожного движения.

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