В Литве - мощная вспышка Covid-19: за сутки выявлено 138 новых случаев

Литва

За минувшие сутки в Литве выявлено рекордное количество новых случаев заражения коронавирусом - 138, общее число заражений в стране - 4070, сообщило в среду Министерство здравоохранения Литвы.

В настоящее время больны коронавирусом 1709 человек, 2253 человека уже выздоровели.

Коронавирус уже унес жизни 89 человек, 19 зараженных скончались по другим причинам.

Общее количество заболеваний этим вирусом в Литве составляет 3932.

С 1 июня в Литве выявлено 255 привозных случаев.

За минувшие сутки в лабораториях проведено 6613 тестов на коронавирус, всего проведено 744 174 теста.

Эстония

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 3020 тестов на Covid-19, положительный результат дали 44 пробы.

По состоянию на утро 24 сентября в Эстонии с коронавирусной инфекцией госпитализирован 31 человек, два пациента находятся на искусственной вентиляции легких. За сутки выписали одного пациента, еще одного перевели из коронавирусного отделения. Открыто шесть новых историй болезни.

На сегодня в больницах завершено 444 случая заболевания Covid-19 у 431 человека.

По состоянию на 24 сентября выздоровели 2 395 человек. Из них истории болезни 1 817 человек (75,9%) завершены, у 578 человек (24,1%) с момента положительного результата теста прошло более чем 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т. е. ожидают подтверждения выздоровления.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 35,82.