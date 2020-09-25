Думпис назвал слабую сторону положительной статистики Латвии в связи с Covid-19

Он выразил опасения в связи с энтузиазмом людей к путешествиям и спасению туристической отрасли.

"Индустрии в Латвии работают, и сейчас нужно быть очень осторожными к резким движениям. Редко у какой страны дела шли так же хорошо, как у нас. Людям может казаться, что нам плохо, но цифры доказывают иное", - сказал специалист.

Однако положительная статистика Covid-19 имеет и свою слабую сторону: "Чем меньше случаев, тем мне сложнее. Мне говорят: "Почему ты всех пугаешь? Ничего же не было"".

Комментируя демонстрации против ограничений из-за Covid-19 в других странах мира, Думпис сказал, что в смутные времена, в период войн и кризисов всегда распространялись мифы.

"Удивительно большое число людей верят всякого рода конспирологическим теориям - о Билле Гейтсе, о вакцинах, о том, что вирус выдуман", 5

- сказал он.

В интервью Думпис выразил полную уверенность в том, что вирус возник в Китае от летучих мышей, и, чем более перенаселен мир, тем больше будет случаев передачи инфекций от животных.