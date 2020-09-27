Весна-Лето 2021 ⟩ Приглядитесь, это входит в моду! Изучаем коллекции на подиумах в Милане

С 22 по 28 сентября проходит Неделя моды в Милане. В этом году - в "гибридном" формате phygital - то есть микс "живых модных показов" и онлайн-презентаций. Представляем коллекции некоторых брендов "Весна-Лето 2021". Приглядитесь, это входит в моду!
Галерея: Неделя моды в Милане - Dolce & Gabbana
Галерея: Неделя моды в Милане - Max Mara
Галерея: Неделя моды в Милане - Prada
Галерея: Неделя моды в Милане - Blumarine
Галерея: Неделя моды в Милане - Alberta Ferretti
Галерея: Неделя моды в Милане - Наталия Янсоне (Латвия)
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