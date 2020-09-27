"Подняли Латвию на орлиных крыльях!" Майрис Бриедис после исторической победы

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"Надеюсь, вы удовлетворены. Спасибо! Мы снова подняли Латвию на орлиных крыльях", - сказал Бриедис.

В 12-раундовом финальном поединке, который состоялся в немецком Мюнхене, Бриедис выиграл у кубинца Юньера Дортикоса по очкам - 117-111, 114-114, 118-111.

"Все происходило как во сне. Не хватало поддержки болельщиков, но, надеюсь, вы довольны", - сказал Бриедис на ринге после боя, добавив, что это снова тот момент, когда Латвии получила орлиные крылья.