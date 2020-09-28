Фото ⟩ В контейнере была заявлена мебель: в Рижском порту изъяли 10 млн контрабандных сигарет

Нелегальные сигареты были обнаружены кинологами таможни со служебными собаками, натренированными на поиск табака.

Во время таможенного контроля две собаки отреагировали на один из контейнеров, после чего было проведено его сканирование.

Согласно сопроводительным документам, в контейнере должна была находиться мебель, но анализ изображений подтвердил подозрения, что мебель использовалась как прикрытие для нелегального груза. При разгрузке контейнера таможенники обнаружили, что ящики с мебелью сложены только у дверей, а остальная часть контейнера заполнена ящиками с сигаретами.

В целом было обнаружено 1 064 ящика белорусских сигарет "Корона" без акцизных марок.

Материалы дела будут переданы в управление налогово-таможенной полиции СГД.

Галерея: 10 млн контрабандных сигарет в морском контейнере