Ср, 30.09.2020
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Юрий Перевощиков, эпидемиолог

В результате пожара в садовом домике в Риге погиб один человек

Пожарный-спасатель. Иллюстрация

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Во вторник в результате пожара в садовом домике в Риге погиб один человек, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).

Во вторник около 16.00 сотрудники VUGD получили вызов на пожар в заброшенном садовом домике. Прибыв на место происшествия, они обнаружили, что постройка площадью 15 квадратных метров горит открытым пламенем.

Во время тушения в домике были найдены останки погибшего, а недалеко от места происшествия был обнаружен пострадавший, который до прибытия пожарных сумел выбраться из домика.

В целом за прошедшие сутки VUGD получила 12 вызовов на пожары.

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