Ср, 30.09.2020
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Юрий Перевощиков, эпидемиолог

Макрон: в диалоге с Россией необходима твердость по вопросам об Украине и Беларуси

Эммануэль Макрон

ФОТО: Zane Bitere/LETA

В диалоге с Россией необходима твердость по вопросу об Украине и четкая позиция по ситуации в Беларуси, заявил президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем.

На встрече обсуждался ряд вопросов, в том числе геополитических и региональных.

Макрон сообщил, что во вторник у него была возможность встретиться с оппозиционным кандидатом на пост президента Беларуси Светланой Тихановской, и события в Беларуси обсуждались во время его визита в страны Балтии как вчера, так и сегодня.

"Еще раз хочу подтвердить, что мы настроены на совместную работу для поиска мирного решения. Мы не признаем результаты президентских выборов в Беларуси. Мы действительно хотим воздать должное смелости демонстрантов", - подчеркнул Макрон.

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