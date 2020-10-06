Авария на арендованной машине случайно помогла раскрыть пьяного водителя

О том, что водитель выпил и принял решение сесть за руль, возможно, никто бы и не узнал, если бы ему на пути не встретился невнимательный молодой человек на арендованном Fiat.

На перекрестке с улицей Залвес арендованная машина внезапно выехала перед внедорожником. Молодой человек за рулем Fiat не среагировал на знак STOP, и последовал удар по его машине; BMW столкнула маленький Fiat с проезжей части, который в свою очередь врезался в забор частного дома.

Смотрите видео на латышском языке:

Как рассказала жительница дома, которая аварии видит регулярно, шум был ужасен. Особенно громко сработала подушка безопасности. По ее словам, выпивший водитель BMW сначала был довольно агрессивен и напал на водителя Fiat, однако в конце концов все успокоились и даже покурили вместе. К счастью, люди в результате аварии не пострадали.

То, что никто из водителей не пострадал, подтвердили медики, которые приехали на улицу Руцавас практически одновременно с полицией. Клиент арендованного автомобиля - водитель Fiat - грубо нарушил правила дорожного движения, однако таким образом он помог раскрыть пьяного ездока.

Водителя BMW на месте проверили на содержание алкоголя в выдохе, в результате чего алкометр показал 0,8 промилле. 1

Скорее всего, мужчина оценил свои способности управлять автомобилем по ощущениям, и они его подвели.

Полиция в связи с произошедшим начала два административных делопроизводства. Одна по факту аварии и вторая - по факту управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения

ФОТО: Скриншот видео