Россиянку заподозрили в договорном матче на "Ролан Гаррос"

Подозрительный матч в парном разряде состоялся 30 сентября. В первом круге турнира Сизикова и Мэдисон Бренгл из США со счетом 6:7, 4:6 уступили Андреа Миту и Патрисии-Марии Циг из Румынии.

Прокуратура обратила внимание на матч из-за подозрительных ставок во втором сейте. На то, что Сизикова и Бренгл проиграют пятый гейм, в букмекерских конторах было поставлено несколько сотен тысяч евро.

Этот гейм спортсменки действительно проиграли, причем на счету Сизиковой - две двойных ошибки.

"Медуза" отмечает, что в одиночном рейтинге WTA 25-летняя Сизикова занимает 652-е место, а в парном разряде - 89-е.