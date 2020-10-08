"Привет, это Навальный!" Оппозиционер выпустил первое с момента отравления видеообращение

Российский оппозиционер Алексей Навальный выпустил первое с момента отравление видеообращение, в котором он рассказал, что постарается как можно быстрее поправиться и вернуться в Россию, чтобы продолжить борьбу за то, чтобы вырвать страны из лап тех, кто ее захватил.
"Привет, это Навальный! Очень рад снова сказать эту фразу.
Я постараюсь поправиться как можно скорее и вернусь в Россию, чтобы продолжить борьбу за то, чтобы вырвать нашу страну из лап бандитов и воров, захвативших её.
Я не сомневаюсь, что за попыткой моего убийства стоит Путин. Все последние события прямо указывают на это. Кто так не считает, то ответьте, пожалуйста, на вопросы:
- Почему до сих пор не возбуждено уголовное дело?
- Почему нет расследования?
- Если ни дела, ни расследования нет, то где моя одежда и почему я не могу получить мои собственные медицинские документы?
- Где съемки видеокамер из томской гостиницы?
- Почему в больницу прибегали полицейские с криками "к нему можно приближаться только в костюме химзащиты"?
Ну и так далее.
Кто у нас управляет всем: от МВД и ФСБ до больниц и судов? Вот он и заказчик.
Ну а главное, что хочу сейчас сказать всем: спасибо.
Поддержка самых разных людей - знакомых и неизвестных, близких и далеких, - превратилась в ту огромную руку, что взяла меня за шкирку и вытащила оттуда, где я был.
Спасибо".