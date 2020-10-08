"Привет, это Навальный!" Оппозиционер выпустил первое с момента отравления видеообращение

"Привет, это Навальный! Очень рад снова сказать эту фразу.

Я постараюсь поправиться как можно скорее и вернусь в Россию, чтобы продолжить борьбу за то, чтобы вырвать нашу страну из лап бандитов и воров, захвативших её.

Я не сомневаюсь, что за попыткой моего убийства стоит Путин. Все последние события прямо указывают на это. Кто так не считает, то ответьте, пожалуйста, на вопросы:

- Почему до сих пор не возбуждено уголовное дело?

- Почему нет расследования?

- Если ни дела, ни расследования нет, то где моя одежда и почему я не могу получить мои собственные медицинские документы?

- Где съемки видеокамер из томской гостиницы?

- Почему в больницу прибегали полицейские с криками "к нему можно приближаться только в костюме химзащиты"?

Ну и так далее.

Кто у нас управляет всем: от МВД и ФСБ до больниц и судов? Вот он и заказчик.

Ну а главное, что хочу сейчас сказать всем: спасибо.

Поддержка самых разных людей - знакомых и неизвестных, близких и далеких, - превратилась в ту огромную руку, что взяла меня за шкирку и вытащила оттуда, где я был.