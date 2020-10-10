Фото ⟩ Прокуратура получила ключи от восстановленного здания в центре Риги

Здание было капитально перестроено для нужд девяти учреждений прокуратуры. Реконструкция дома была завершена на четыре месяца раньше запланированного срока.

Структурные подразделения Прокуратуры Латвийской Республики, которые до сих пор располагались в 5 разных местах Риги, уже начинают переезжать в новое здание. "Нас очень радует, что для сотрудников удалось создать современные рабочие места и среду, сохранив в то же время историческую ценность здания. В этом здании мы разместим около 230 сотрудников, что, несомненно, облегчит нашу совместную повседневную работу и, что немаловажно, сэкономит средства государственного бюджета. Не секрет, что в упорядоченной и современной рабочей среде можно добиться намного лучших результатов и качества работы. Поэтому я желаю всем успехов и дальнейшего роста", - говорит генеральный прокурор Юрис Стуканс.

Историческое здание полиции было отреставрировано по проекту, разработанному под руководством архитектора Алдиса Полиса, с сохранением исторической преемственности и аутентичности архитектурного образа как каждого корпуса здания, так и всего здания в целом, в том числе были восстановлены элементы декора его интерьера, выполненные в стилях неоренессанса, модерна и национального романтизма. В рамках проекта здание было полностью перестроено и адаптировано под нужды Прокуратуры Латвийской Республики.

В ходе строительных работ был укреплен фундамент здания, перестроены и укреплены перекрытия и кровля, обновлен фасад, изменена планировка помещений, проведены внутренние и внешние инженерные сети, оборудованы лифты, внедрена система управления и автоматизации здания, восстановлены исторические элементы интерьера, благоустроена прилегающая территория, повышена энергоэффективность. В результате примененных решений, направленных на повышение энергоэффективности здания, примерно вдвое снизится расход тепловой энергии на его отопление – со 140,76 кВтч/м2 в год до 74,22 кВтч/м2.

Проект был реализован строительным подрядчиком SIA Abora, проектировщиком выступило полное товарищество RE ARTA. Строительный надзор осуществляла команда по внутреннему надзору за строительными работами VNĪ. Общий бюджет проекта составил 11,6 миллиона евро. При реализации проекта осуществлялось его софинансирование из средств ERAF в рамках программы повышения энергоэффективности.

Здание в стиле неоренессанса на бульваре Аспазияс, 7 было построено в 1891 г. по проекту городского архитектора Рейнхольда Георга Шмелинга и сегодня представляет собой уникальную культурную и историческую ценность как благодаря почерку архитектора, так и своей общественной значимости. В годы советской оккупации дом был передан милиции, и, таким образом, с момента своей постройки и до 2008 г. здание неизменно использовалось для нужд органов правопорядка. Дом является частью объекта "Исторический центр Риги", внесенного в список Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО, и национального памятника градостроительства "Исторический центр города Риги".