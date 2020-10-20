Ирландия станет первой страной ЕС, возобновившей карантин в связи с Covid-19

Распоряжение об "пребывании дома" в государственном масштабе установлено на шесть недель и вступит в силу в полночь на четверг.

Все неважные розничные предприятия будут закрыты, но бары и рестораны смогут продавать еду и напитки только с собой.

"Каждого в этой стране просят оставаться дома", - сообщил Мартин в телевизионной речи к жителям странв.

"Разрешено ездить на работу" будет только важным работникам.

Граждане могут заниматься спортом только в радиусе пяти километров от своего места жительства. Правительство предупредило, что за нарушение этого ограничения "будет наказание". 6

Мартин сказал, что школы и детсады останутся открытыми, "так как мы не может позволить и не позволим будущему наших детей и подростков стать еще одной жертвой этой болезни".

Продлен запрет на посещение между различными домашними хозяйствами и запрет на проведение мероприятий в помещении, однако на уровне элитного и профессионального спорта мероприятия будут разрешены за закрытыми дверями.

Мартин сказал, что новые ограничения, "возможно, самый строгий в Европе режим", но "сейчас нужны дальнейшие действия".

"Если мы соберемся в следующие шесть недель, то у нас будет возможность отпраздновать Рождество нормальным образом", - сказал премьер.

В Ирландии число связанных с Covid-19 смертей выросло до 1852, свидетельствуют последние официальные данные.