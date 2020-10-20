Ср, 21.10.2020
Если розничный магазин является социально ответственным, то, возможно, не следует пускать в магазины людей, если у них нет масок для лица. заместитель председателя парламентской фракции НКП Кришьянис Фелдманс
заместитель председателя парламентской фракции НКП Кришьянис Фелдманс

Ирландия станет первой страной ЕС, возобновившей карантин в связи с Covid-19

ФОТО: EPA/Scanpix

Ирландия станет первой страной Евросоюза, возобновившей установленный в связи с Covid-19 карантин, сообщил в понедельник премьер-министр Михаил Мартин.

Распоряжение об "пребывании дома" в государственном масштабе установлено на шесть недель и вступит в силу в полночь на четверг.

Все неважные розничные предприятия будут закрыты, но бары и рестораны смогут продавать еду и напитки только с собой.

"Каждого в этой стране просят оставаться дома", - сообщил Мартин в телевизионной речи к жителям странв.

"Разрешено ездить на работу" будет только важным работникам.

Граждане могут заниматься спортом только в радиусе пяти километров от своего места жительства. Правительство предупредило, что за нарушение этого ограничения "будет наказание".

Мартин сказал, что школы и детсады останутся открытыми, "так как мы не может позволить и не позволим будущему наших детей и подростков стать еще одной жертвой этой болезни".

Продлен запрет на посещение между различными домашними хозяйствами и запрет на проведение мероприятий в помещении, однако на уровне элитного и профессионального спорта мероприятия будут разрешены за закрытыми дверями.

Мартин сказал, что новые ограничения, "возможно, самый строгий в Европе режим", но "сейчас нужны дальнейшие действия".

"Если мы соберемся в следующие шесть недель, то у нас будет возможность отпраздновать Рождество нормальным образом", - сказал премьер.

В Ирландии число связанных с Covid-19 смертей выросло до 1852, свидетельствуют последние официальные данные.

В стране растет число подтвержденных случаев заражения, в понедельник был зарегистрирован 1031 новый случай.

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