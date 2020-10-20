Ср, 21.10.2020
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заместитель председателя парламентской фракции НКП Кришьянис Фелдманс

Covid-19: SPKC назвал регионы с самой высокой заболеваемостью

ФОТО: AFP / Scanpix

Заболеваемость Covid-19 выше всего в Вецпиебалгском, Дундагском и Краславском краях, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости в Латвии в целом, по данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, составляет 71,25 случаев на 100 000 населения.

В Вецпиебалгском крае показатель составляет 1919 случаев на 100 000 населения, в Дундагском - 1181. SPKC ранее пояснил, что, когда в малонаселенных краях возникают очаги коронавируса, показатель заболеваемости будет выше.

В Краславском крае двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составляет 622 случая на 100 000 населения, в Ройском - 438, в Айзпутском - 342, в Кулдигском крае, где ранее были введены локальные ограничения - 112 случаев, в Даугавпилсе - 220, в Даугавпилсском крае - 109.

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