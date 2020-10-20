Covid-19: SPKC назвал регионы с самой высокой заболеваемостью

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости в Латвии в целом, по данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, составляет 71,25 случаев на 100 000 населения.

В Вецпиебалгском крае показатель составляет 1919 случаев на 100 000 населения, в Дундагском - 1181. SPKC ранее пояснил, что, когда в малонаселенных краях возникают очаги коронавируса, показатель заболеваемости будет выше.