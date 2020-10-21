"Пользуется авторитетом среди сокамерников". Аппеляция по делу Ефремова - что еще стало известно?

Любопытной стала характеристика Михаила Ефремова из СИЗО, которую зачитали в суде.

​"Правила внутреннего порядка соблюдал, спокойный по характеру, неконфликтный, пользуется авторитетом среди сокамерников. Характеризуется положительно", 11

- процитировала прозвучавшее на суде корреспондент "Дождя" Валерия Ратникова в Telegram-канале издания.

Корреспондент "Медузы" Кристина Сафонова процитировала характеристику Ефремова из СИЗО несколько иначе, но суть та же. Цитируем:

"Правила внутреннего распорядка соблюдает. По характеру спокойный, уравновешенный.

Делает нужные выводы. Во время индивидуальных бесед открыт, не склонен к обману. Среди сокамерников держится авторитетно, корректно". 11

Прозвучало также, что еще одним смягчающим обстоятельством приговора, помимо погашения ущерба, может стать обращение к суду апелляционной инстанции 28 деятелей культуры и искусства. Об этом сообщил новый адвокат Михаила Ефремова Петр Хархорин.

По его словам, деятели культуры и искусства жестко осудили содеянное актером, но, исходя из личности Ефремова, новой позиции, которую он занял, они попросили смягчить наказание, которое было вынесено судом первой инстанции, пишет "Дождь". Инициатором обращения стал Никита Высоцкий.

Помимо этого сторона защиты актера попросила приобщить к делу экспертизу еще одного судебно-медицинского эксперта Елены Кущиной, которая в том числе ответила на вопрос, был ли погибший пристегнут в момент аварии. Адвокаты Ефремова также попросили допросить ее. Это ходатайство было удовлетворено.

Выплаты потерпевшим

В среду, 21 октября, стало известно, что Ефремов выплатил по одному миллиону рублей (около 11 тысяч евро) трем потерпевшим по делу о ДТП. Об этом со ссылкой на его адвоката Романа Филиппова сообщили РИА "Новости".

Адвокат потерпевших Александр Добровинский отметил, что потерпевшие пока не получили деньги. По его словам, гражданские иски с требованием компенсаций они отзовут "после того, как деньги появятся на счете".

***

Напомним, рассмотрение апелляции на приговор Ефремову продолжится в четверг, 22 октября. Отложить заседание попросила адвокат потерпевших с целью подготовиться к допросу нового медицинского эксперта и возмещению компенсации.